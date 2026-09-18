IUPA acompaña el registro y la preservación de los saberes artesanales de Río Negro

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) trabaja junto al Mercado Artesanal de Río Negro en el registro, la revitalización y la difusión de los saberes de las maestras artesanas de la provincia, en el marco de las acciones por los 52 años de la institución.

La propuesta comenzó este jueves 17 de septiembre en Cipolletti y continuará mañana viernes 18 en General Roca y El Cuy, con la participación de equipos del área audiovisual de la Secretaría de Planeamiento del IUPA.

Durante las jornadas se realizan entrevistas y registros audiovisuales a maestras artesanas vinculadas al Telar Vertical, con el objetivo de documentar sus testimonios, experiencias, conocimientos y las formas de transmisión generacional de esta práctica.

El material reunido será utilizado como parte del proyecto de Declaración de Patrimonio Inmaterial del Telar Vertical ante la Legislatura de Río Negro y contribuirá a la documentación y preservación del patrimonio cultural inmaterial de la provincia.

Además, los equipos del IUPA realizan fotografías de productos y piezas artesanales que serán incorporadas a la nueva plataforma de comercio electrónico del Mercado Artesanal. La herramienta permitirá ampliar la difusión y comercialización de las producciones de artesanas y artesanos rionegrinos.

El trabajo conjunto articula la trayectoria y experiencia del Mercado Artesanal con los conocimientos técnicos, artísticos y profesionales del IUPA, para generar un registro que reúna las historias, los saberes y las producciones de las artesanas participantes.

De esta manera, el IUPA aporta sus capacidades profesionales a una iniciativa vinculada con la preservación del patrimonio cultural de Río Negro y con la difusión del trabajo artesanal desarrollado en distintos puntos de la provincia.