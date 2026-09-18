Comallo recibe el clasificatorio provincial de futsal para los Juegos Evita

El Gobierno de Río Negro junto a la Municipalidad llevarán adelante este fin de semana el torneo provincial de futsal que definirá los equipos que representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2026, que se disputarán en noviembre en Mar del Plata.

La competencia se desarrollará en el Polideportivo Municipal de Comallo y contará con la participación de nueve equipos: cinco en la rama femenina y cuatro en la masculina.

La actividad comenzará este viernes a las 8, con la disputa de la fase de grupos, mientras que el sábado, desde las 9, se jugarán los cruces definitorios.

Participarán delegaciones de Sierra Colorada, Maquinchao, Comallo, Viedma, Lamarque y Bariloche. Los equipos buscarán quedarse con la clasificación en las ramas femenina y masculina para representar a Río Negro en la instancia nacional.

Los Juegos Nacionales Evita se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata y reunirán a miles de jóvenes de todo el país.

De esta manera, Río Negro avanza en la definición de sus representantes para una de las principales competencias deportivas juveniles del calendario nacional.