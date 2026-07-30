Ramos Mexía avanza con el recambio total del alumbrado público por tecnología LED

La Municipalidad de Ramos Mexía continúa ejecutando el plan de modernización del alumbrado público mediante el recambio de todas las luminarias de la localidad por equipos LED de última generación.

La obra contempla la instalación de más de 600 nuevas luminarias y reflectores, mejorando la iluminación en calles y espacios públicos, al tiempo que optimiza la eficiencia energética.

Los trabajos incluyeron el retiro de las luminarias antiguas, el reemplazo de brazos pescantes, la instalación de nuevos equipos LED, la adecuación de conexiones dañadas y la verificación del correcto funcionamiento de todo el sistema.

El intendente Nelson Quinteros destacó la importancia de la obra y señaló: “Esto era un pedido histórico de los vecinos de Ramos Mexía. Hoy lo estamos logrando con un sistema de iluminación 100% LED. Además, el ahorro por el bajo consumo será muy importante y esto es posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio.”

Con esta iniciativa, la localidad mejora la calidad del servicio de alumbrado público, incrementa la seguridad en la vía pública y reduce significativamente el consumo de energía, consolidando una infraestructura más eficiente y sustentable.