Inversión histórica: Aguas Rionegrinas suma 25 bombas de última tecnología

Aguas Rionegrinas incorporó 25 bombas de alta tecnología para fortalecer el sistema de saneamiento en toda la provincia, a partir de una inversión histórica financiada con recursos provenientes de la tarifa del servicio. Durante una recorrida por la planta potabilizadora de Viedma, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó que se trata de “una inversión que no se había hecho nunca” en la empresa.

Los nuevos equipos, considerados entre los más avanzados para estaciones elevadoras de cloacas, permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias, fortalecer el mantenimiento preventivo y optimizar la eficiencia energética del sistema. Se trata de bombas marca Flygt, reconocidas internacionalmente por su durabilidad, confiabilidad y alto rendimiento en aplicaciones de saneamiento.

Weretilneck remarcó que la incorporación de este equipamiento permitirá “evitar fallas, saturaciones y desbordes”, fortaleciendo el cuidado del ambiente y garantizando un servicio de saneamiento más seguro para las y los rionegrinos.

El Presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, explicó que la adquisición representa un cambio de escala para la empresa. “Antes comprábamos una o dos bombas; hoy incorporamos 25 para toda la provincia. Esto nos permite responder mucho más rápido ante una rotura y fortalecer el mantenimiento preventivo”, señaló.

Cada una de las bombas fue adquirida junto con su correspondiente kit de reparación, lo que permitirá realizar intervenciones ágiles ante cualquier desperfecto, reducir los tiempos de inactividad y asegurar una mayor continuidad del servicio.

Los equipos serán distribuidos estratégicamente en distintas localidades para optimizar el funcionamiento de las estaciones elevadoras de cloacas. Además, incorporan tecnología de alta eficiencia que contribuirá a disminuir el consumo de energía, un aspecto clave para la empresa, que actualmente afronta un costo cercano a los $1.400 millones mensuales en electricidad.

Iud también destacó que la inversión fue posible gracias a un modelo de gestión que reinvierte en infraestructura los recursos generados por el pago de las tarifas. “Cada boleta que pagan los usuarios vuelve en obras y equipamiento para mejorar el servicio, fortaleciendo la empresa con recursos propios”, sostuvo.

Sumar estas bombas forma parte del proceso de modernización que impulsa Aguas Rionegrinas para fortalecer la infraestructura de saneamiento, mejorar la calidad de las prestaciones y consolidar un servicio más eficiente, sustentable y preparado para responder a las necesidades de las y los rionegrinos.