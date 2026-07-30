Pilcaniyeu fue sede de la preselección del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

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La localidad de Pilcaniyeu recibió la primera jornada de preselección para conformar el Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Río Negro que busca reunir a jóvenes talentos de toda la provincia.

A pesar de las condiciones climáticas adversas y las dificultades ocasionadas por la nevada en la Región Sur, la actividad pudo desarrollarse con la participación de bailarines y bailarinas provenientes de distintas localidades, quienes demostraron su talento y compromiso en esta importante instancia de selección.

Desde la Municipalidad de Pilcaniyeu destacaron y agradecieron a la Secretaría de Cultura de Río Negro por acercar este tipo de propuestas al interior provincial, generando nuevas oportunidades de formación, intercambio y crecimiento para las juventudes vinculadas a la danza folklórica.

Asimismo, felicitaron a cada uno de los participantes por el esfuerzo y la dedicación demostrados, celebrando que Pilcaniyeu haya sido la primera sede de esta convocatoria provincial.

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