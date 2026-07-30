Pilcaniyeu fue sede de la preselección del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

La localidad de Pilcaniyeu recibió la primera jornada de preselección para conformar el Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Río Negro que busca reunir a jóvenes talentos de toda la provincia.

A pesar de las condiciones climáticas adversas y las dificultades ocasionadas por la nevada en la Región Sur, la actividad pudo desarrollarse con la participación de bailarines y bailarinas provenientes de distintas localidades, quienes demostraron su talento y compromiso en esta importante instancia de selección.

Desde la Municipalidad de Pilcaniyeu destacaron y agradecieron a la Secretaría de Cultura de Río Negro por acercar este tipo de propuestas al interior provincial, generando nuevas oportunidades de formación, intercambio y crecimiento para las juventudes vinculadas a la danza folklórica.

Asimismo, felicitaron a cada uno de los participantes por el esfuerzo y la dedicación demostrados, celebrando que Pilcaniyeu haya sido la primera sede de esta convocatoria provincial.