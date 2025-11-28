Pilcaniyeu avanza con la renovación integral de la nomenclatura urbana

La Municipalidad de Pilcaniyeu inició la renovación integral de las nomenclaturas de todas las calles de la localidad, un proyecto que permitirá mejorar la señalización, facilitar la ubicación de los vecinos y reforzar la identidad de cada sector del pueblo.

La inversión asciende a $16.619.472, gestionada por la intendenta Daniela Cornejo, y forma parte del plan de ordenamiento urbano que se viene desarrollando durante este año.

Los nuevos carteles ya comenzaron a instalarse en distintos puntos de la localidad y su colocación continuará de manera progresiva hasta completar la totalidad del ejido.

“Seguimos avanzando en infraestructura para que Pilcaniyeu crezca, se ordene y se vuelva más accesible para todos”, destacaron desde el Ejecutivo Municipal.