Quedó inaugurado el nuevo Centro Cultural en Comallo

En una jornada cargada de emoción y alegría, quedó inaugurado el nuevo Centro Cultural de Comallo, un espacio que funcionará como punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento, la cultura y la participación.

El acto incluyó además la puesta en valor del renovado Club Independiente, que desde ahora será un lugar destinado a actividades culturales, educativas y recreativas para vecinos y vecinas.

En este marco, se llevó adelante la toma de juramento de Ivana Michelena, quien asumió como nueva subsecretaria de Cultura y se incorpora al equipo de trabajo de la Municipalidad, fortaleciendo el desarrollo cultural local.

La jornada reflejó el compromiso con el crecimiento de la comunidad y la generación de nuevos espacios que promuevan la identidad, la participación y el encuentro.