Pilcaniyeu puso en marcha el Banco de Forraje para acompañar a la zona rural

La Municipalidad de Pilcaniyeu informa que, a través del Área de Acción Social y como cada año, se dio inicio al trabajo del Banco de Forraje, una herramienta fundamental para acompañar y asistir a vecinos y vecinas de la zona rural.

Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo de las familias rurales, brindando apoyo en momentos clave del año y contribuyendo al sostenimiento de la producción local.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este programa, que permite acompañar de manera concreta a quienes desarrollan sus actividades en el campo, reafirmando el compromiso con el sector rural y el desarrollo de la comunidad.