Provincia y Municipio impulsan obras clave en Los Menucos

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió a la Intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, y le entregó aportes por $80 millones con el objetivo de garantizar la continuidad de obras de escurrimiento pluvial y del nuevo Centro de Monitoreo 911. “Los Menucos tiene rumbo, no se detiene. Provincia y Municipio demostrando que juntos se puede, para la gente”, destacó el Mandatario.

Weretilneck remarcó el impulso de obras próximas a inaugurarse y otras en ejecución, vinculadas a infraestructura urbana y seguridad. “Se vienen inauguraciones y recorridas de obras en marcha, como el pluvial y el 911. Con Mabel estamos dejando todo listo”, expresó.

Por su parte, la Jefa Comunal afirmó que la entrega de estos aportes es fundamental para mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y bienestar a la comunidad. “Estamos articulando permanentemente con el Gobierno Provincial en cada una de las obras que llevamos adelante, porque sabemos que este trabajo conjunto es clave para que Los Menucos siga creciendo y mejorando la calidad de vida de nuestra gente”.

Asimismo, anticipó que se avanza en la entrega de viviendas, inauguraciones y recorridas por obras clave que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo el desarrollo de la Región Sur, generando trabajo y consolidando una agenda de trabajo planificada junto a los municipios.