Valcheta: cuatro familias cumplieron el sueño de tener su escritura

Cuatro familias de Valcheta dieron un paso fundamental hacia la seguridad jurídica de su vivienda al recibir su escritura a través del programa provincial “Mi Escritura, un Derecho”, una política que busca garantizar el acceso a la titularidad dominial y fortalecer el arraigo en cada comunidad.

La entrega se realizó junto al Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, y la Intendenta de Valcheta, Yamila Direne, en un encuentro cargado de emoción, donde las familias beneficiarias pudieron finalmente acceder a un derecho que brinda tranquilidad, ordena la vida cotidiana y proyecta futuro.

“Sabemos lo que significa este momento para cada familia. No es solo un trámite, es la posibilidad de vivir con más seguridad y de construir hacia adelante con certezas”, expresó Ríos.

El programa “Mi Escritura, un Derecho” forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Río Negro que busca acompañar a las familias en la regularización de sus viviendas, entendiendo que el acceso a la propiedad es un eje central para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

En este sentido, desde la Provincia se continúa trabajando de manera articulada con los municipios para seguir llegando a cada rincón con soluciones concretas, reafirmando el compromiso del gobernador de garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida de todos los rionegrinos.