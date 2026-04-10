Boletín Oficial: cuáles son los días y horarios de recepción

El Boletín Oficial de Río Negro cuenta con días y horarios definidos para la recepción de documentación, lo que permite ordenar los envíos y cumplir con los plazos de publicación.

Contar con esta referencia facilita la planificación de los trámites y evita demoras, en función de las ediciones semanales.

Recepción de documentación y consultas

mesaunica@boletinoficial.rionegro.gov.ar

Días de recepción (semana previa):

Para publicación en la edición del lunes: martes y miércoles hasta las 12:00 hs

Para publicación en la edición del jueves: jueves, viernes y lunes hasta las 12:00 hs

Se solicita indicar siempre en el asunto del correo la localidad y una referencia del trámite o consulta, a fin de agilizar su correcta identificación y tratamiento.