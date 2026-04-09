Los Menucos: Provincia y municipio consolida una agenda de obras

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Municipio de Los Menucos, consolida una agenda de obras clave para el desarrollo local, con una inversión provincial superior a los $1.270 millones destinada a infraestructura, servicios y vivienda. El trabajo conjunto permite sostener el avance de proyectos estratégicos, reafirmando la presencia del Estado y su compromiso con el crecimiento de la Región Sur.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y la Intendenta Mabel Yahuar, mantuvieron un encuentro para analizar la agenda de obras. En el mismo, la Intendenta anticipó que se avanza en la culminación de viviendas, la Oficina de Recaudación Tributaria y el Monumento a Malvinas. El encuentro ratificó el respaldo del Gobernador Alberto Weretilneck para el desarrollo de la Región Sur.

El encuentro permitió evaluar el avance de proyectos estratégicos que en la actualidad demandan una inversión provincial superior a los $1.270 millones.

Al finalizar, la jefa comunal valoró la respuesta del Gobierno Provincial: “Repasamos las obras que tenemos en marcha, como los desagües pluviales, el Centro de Monitoreo 911, la próxima inauguración de 12 viviendas, la nueva oficina de la Agencia de Recaudación Tributaria y la culminación del Monumento a Malvinas que ejecutamos con fondos municipales. Trabajamos siempre en conjunto con la Provincia y el Ministerio para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”.

Previsibilidad, palabra empeñada y obras finalizadas

El avance de esta agenda no es un hecho aislado. Yahuar remarcó de manera especial “el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck, el trabajo conjunto y la predisposición permanente para el crecimiento de Los Menucos”.

Esta sinergia entre Provincia y Municipio se refleja en un contundente historial de obras recientemente finalizadas que ya le cambiaron la cara a la localidad. El Estado rionegrino demuestra con hechos que las obras se empiezan y se terminan. Prueba de ello es que la comunidad ya disfruta de ocho nuevas viviendas terminadas, las etapas I y II del sistema de escurrimiento pluvial, y la extensión de servicios básicos vitales, como la red de gas para 43 familias y los desagües cloacales para otros 171 hogares.

A esta transformación urbana y sanitaria se suma la pavimentación de ocho cuadras clave y la inauguración del nuevo edificio para la Unidad Regional Sexta de la Policía. Asimismo, la inversión en educación quedó materializada con el flamante Salón de Usos Múltiples para la Escuela Primaria Nº 49 y el nuevo y moderno edificio del CET Nº 34, destinado a la formación de futuros Maestros Mayores de Obras.

Con orden administrativo y rumbos claros, Río Negro garantiza que el desarrollo y las oportunidades lleguen de forma previsible a cada rincón del territorio provincial.