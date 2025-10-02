Provincia

Provincia fortalece el trabajo con las Bibliotecas Populares

Ricardo Manrique 10 horas ago

Este sábado 4 de octubre la Secretaría de Cultura de la Provincia llevará a cabo un encuentro provincial para personal que desempeña tareas en las bibliotecas populares rionegrinas con el objetivo de ofrecer herramientas para fortalecer su trabajo.

La actividad que tendrá lugar en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda estará destinada a trabajadoras y trabajadores de las distintas bibliotecas populares del territorio provincial y comenzará a las 9 de la mañana. Durante la jornada se capacitará a los presentes en administración y gestión institucional, habrá talleres sobre la Ley de Mecenazgo y redes sociales para bibliotecas.

En la oportunidad, el Fondo Editorial Rionegrino también estará presente para realizar entrega de ejemplares de su catálogo a referentes de cada institución que participe del encuentro.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura continúa con el fortalecimiento de estas instituciones que resguardan el patrimonio cultural y promueven el acceso a la información.

