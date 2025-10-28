Provincia

Últimos días para postular a la convocatoria de Mecenazgo Cultural

Ricardo Manrique 6 horas ago

Hasta este viernes 31 de octubre estará abierta la convocatoria de Mecenazgo Cultural que articula el sector privado para el financiamiento de proyectos culturales en la provincia.

El Régimen de Mecenazgo Cultural es una herramienta legal implementada por la Secretaría de Cultura de Río Negro, que facilita la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de proyectos culturales en la provincia. Así, permite que personas físicas, jurídicas, colectivos culturales, artistas, gestores y organizaciones sin fines de lucro puedan presentar proyectos culturales para ser evaluados y, una vez declarados de Interés Cultural, recibir aportes de patrocinadores privados. 

Las Bases y Condiciones para postular proyectos o para postularse como patrocinador en la Convocatoria de Mecenazgo se encuentran disponibles en https://cultura.rionegro.gov.ar/programa/545/mecenazgo-cultural?n=NDMy donde se recibirán inscripciones hasta el 31 de octubre.

Los proyectos que participarán en el régimen serán sometidos a un proceso de evaluación transparente, llevado adelante por un comité evaluador especializado y plural, que tendrá en cuenta criterios como pertinencia y relevancia cultural, impacto social y territorial, innovación, inclusión, accesibilidad, género y diversidad, trayectoria y capacidad de gestión, viabilidad técnica y económica y sostenibilidad y proyección a futuro.

Solo los proyectos que hayan sido declarados de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura serán habilitados para recibir aportes de patrocinadores dentro del marco del régimen.

