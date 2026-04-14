Provincia finalizó mejoras del servicio de agua potable en Aguada de Guerra

Los trabajos se ejecutaron de manera conjunta entre Aguas Rionegrinas, que aportó la mano de obra, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), que suministró los materiales necesarios, y la Comisión de Fomento, que dispuso una cisterna con capacidad para 25 mil litros.

Esta intervención integral permite mejorar y potenciar el servicio prestado en la localidad. La incorporación de la nueva cisterna resulta fundamental para incrementar las reservas locales, asegurando una mayor autonomía del sistema y una respuesta más eficiente ante los picos de demanda estacionales o eventuales tareas de mantenimiento en la red.

Los trabajos actuales se complementan con las tareas realizadas previamente, entre las que se destaca la ejecución de una nueva perforación que refuerza el abastecimiento de agua potable. Además, el plan de mejoras incluyó intervenciones estratégicas en el sector La Rinconada y el recambio de válvulas clave en el sistema de transporte. Estas tareas específicas optimizan la conducción del recurso desde el manantial hasta la cisterna local.

Estas acciones ratifican el compromiso del Gobierno de Río Negro de llegar con soluciones concretas a cada rincón del territorio provincial. A través del trabajo articulado con las Comisiones de Fomento y los parajes, se prioriza la equidad territorial y la mejora constante de la calidad de vida de los rionegrinos, garantizando el acceso a servicios esenciales sin importar las distancias geográficas.