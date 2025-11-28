Provincia

Provincia completó el pago por zona desfavorable a retirados y pensionados

Ricardo Manrique 15 horas ago

El Gobierno de Río Negro efectivizó el pago de una nueva cuota correspondiente a la reparación histórica por zona desfavorable para policías retirados y pensionados, dando continuidad al compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck.

En esta instancia, la Provincia destinó $1.731 millones para el pago del concepto de zona desfavorable, un beneficio que alcanza a 2.466 agentes retirados y pensionados de la Policía de Río Negro.

Este nuevo desembolso se concretó a través del trabajo de la Unidad de Trámites Previsionales de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que continúa avanzando en el reconocimiento y la regularización de los haberes del personal policial retirado.

De este modo, el Gobierno Provincial reafirma la política de reparación histórica impulsada para el sector y sostiene el acompañamiento a quienes han formado parte de la fuerza.

