Primero Río Negro relanzó su espacio y presentó nuevas autoridades

El partido Primero Río Negro realizó este jueves el relanzamiento oficial de su espacio político en San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto del Este, donde presentó al equipo de dirigentes que tendrá la responsabilidad de fortalecer el crecimiento de la fuerza en la región.

La actividad se desarrolló durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente del partido, Ariel Rivero, acompañado por los dirigentes provinciales Héctor Muñoz y Gabriela Fernández. En ese marco fueron presentados Alejandro Yarza, Richard Paz y Silvio Gattoni como los nuevos referentes del espacio en la zona.

Durante la presentación, los dirigentes locales manifestaron que trabajarán para consolidar una alternativa política basada en el compromiso, la participación ciudadana y la cercanía con los vecinos.

“Estamos consolidando una propuesta local de la mano de Primero Río Negro para convertirnos en la alternativa que necesita nuestra comunidad. Queremos construir entre todos una ciudad preparada para los desafíos del presente y del futuro, con planificación, transparencia, orden y trabajo como pilares de gestión”, señalaron.

Por su parte, Ariel Rivero destacó el crecimiento que el partido viene experimentando en distintos puntos de la provincia y aseguró que las nuevas incorporaciones fortalecen el proyecto político.

“Cada vecino y cada dirigente que decide sumarse confirma que no nos equivocamos cuando impulsamos este proyecto provincial. Hay miles de rionegrinos que quieren convertirse en protagonistas de una provincia con más desarrollo, más oportunidades y al servicio de la gente”, expresó.

El presidente de Primero Río Negro sostuvo además que el fortalecimiento de la fuerza en cada localidad responde a una estrategia de construcción política con presencia territorial y equipos preparados para atender las necesidades de cada comunidad.

Tras la actividad en San Antonio Oeste, la dirigencia provincial continuó con una agenda de encuentros y presentaciones en las localidades de Maquinchao e Ingeniero Jacobacci, donde también se llevaron adelante acciones de fortalecimiento partidario.