Preocupación por el ataque de un puma en un campo cercano a Sierra Colorada

Un ataque de puma registrado en un establecimiento rural conocido como “La Calandria”, ubicado a unos cinco kilómetros de Sierra Colorada, dejó como saldo varias ovejas muertas y otras con heridas de consideración, generando preocupación entre productores y vecinos de la localidad.

Según se informó, las pérdidas fueron importantes para la familia afectada, que durante la mañana del lunes se encontró con esta situación. El hecho provocó además preocupación y tristeza en el sector rural, que vuelve a enfrentar un episodio de estas características.

La inquietud también alcanza a la comunidad debido a la cercanía del establecimiento con el casco urbano. El sector donde ocurrió el ataque es frecuentemente utilizado por vecinos para realizar caminatas, paseos en bicicleta y otras actividades recreativas al aire libre.

Ante esta situación, la familia afectada solicitó extremar las precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos en los que suele registrarse una mayor actividad de estos animales.

El episodio vuelve a poner en debate los desafíos de la convivencia entre la producción ganadera y la fauna silvestre de la región, una problemática que preocupa a los productores rurales y que requiere medidas de prevención para proteger tanto a los animales de producción como a las especies que forman parte del ecosistema patagónico.