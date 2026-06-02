Río Negro abonó la totalidad de los salarios al personal estatal

El Gobierno Provincial concretó hoy el pago de sueldos al personal de la Administración Pública, ratificando la política sostenida de previsiblidad, con un orden financiero que permite llevar certezas a estatales de Río Negro.

De esta manera, se sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales.

Percibieron sus haberes personal de la Salud Pública, con guardias y horas extras; Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial; docentes y porteros; agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, y los poderes Legislativo y Judicial junto a organismos de control.