Financiamiento para el turismo estudiantil

La agilidad del sistema para costear los viajes de egresados y de invierno genera altas proyecciones entre las agencias y prestadores locales.

Con el piso de 160.000 estudiantes que visitaron la provincia el año pasado, Río Negro busca superar sus propias marcas gracias al nuevo plan oficial. La agilidad del sistema para costear los viajes de egresados y de invierno genera altas proyecciones entre las agencias y prestadores locales, que ya preparan los lanzamientos promocionales.

La confirmación de un nuevo esquema de financiamiento articulado entre la Secretaría de Turismo de la Nación y el Banco Nación encendió las expectativas en el sector turístico de Río Negro. El programa, que promete hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y préstamos personales de hasta 5 millones de pesos con tasa fija, apunta directo a reactivar dos sectores clave para la economía provincial: las vacaciones de invierno y el siempre codiciado turismo estudiantil.

En diálogo con el programa”Tocá Madera” de Radio Noticias (105.5 MHz), la secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, analizó el impacto de la medida tras participar del reciente Consejo Federal de Turismo y el Congreso de Agentes de Viajes.

“En el Consejo Federal de Turismo fue donde el secretario Daniel Scioli nos avisó que ya estaba confirmado este programa con el Banco Nación. El programa tiene dos partes: una destinada a los viajes de estudio y viajes de egresados, y por otro lado, la misma financiación se puede usar para los viajes de invierno”, detalló la funcionaria.

Canalda reveló que el interés del sector privado local fue inmediato: “En Río Negro tenemos ya 51 prestadores inscriptos para ofrecer sus alojamientos o sus actividades, las agencias de viajes, y están a lo largo de toda la provincia, así que quienes estén interesados en programar sus vacaciones para el invierno, ya pueden entrar desde la página del banco”.

Respecto a la accesibilidad del trámite, aclaró que “es a través de la página del Banco Nación, sacando una tarjeta de crédito bastante fácil por lo que nos contaban, y si no, la otra opción es un préstamo personal con una tasa fija”.

Entre la oportunidad y la realidad del bolsillo

A pesar del optimismo oficial por la reactivación, las condiciones del mercado imponen su propia dosis de cautela. El anuncio genera un alivio evidente para las familias que deben afrontar los costos de un viaje, aunque la efectividad del programa dependerá de la capacidad de endeudamiento de los hogares en el contexto económico actual.

Al respecto, Canalda reconoció la importancia de evaluar los costos financieros: “Es una oportunidad en principio, hay que ver después las condiciones del crédito en todo caso, pero aparece como una oportunidad para los destinos turísticos”.

Mientras tanto, Río Negro no detiene su maquinaria de promoción. Tras congregar a más de 2.200 agentes de viajes de todo el país en el reciente congreso sectorial, la cartera turística ultima los detalles para una fuerte apuesta en el mercado nacional.

“Esta semana estamos haciendo el lanzamiento de la temporada de invierno de la provincia en la ciudad de Buenos Aires, donde están convocados muchos medios de prensa y también operadores turísticos que nos eligen cada año. Es una propuesta novedosa en la que se va a hacer la presentación, así que van a tener comentarios de eso”, anticipó entusiasmada la secretaria.