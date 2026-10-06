El Maruchito: Río Negro acompañará la segunda edición de la carrera

El 24 de octubre, Aguada Guzmán será sede de la segunda edición de la Carrera del Maruchito, una propuesta deportiva que se desarrollará en el marco del octavo Festival del Arte y la Cultura Patagónica “La Pasión del Maruchito”. La competencia contará con recorridos de 12, 5 y 3 kilómetros sobre la Ruta Provincial 74.

La actividad es organizada por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), con el acompañamiento de las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán.

La carrera tuvo su primera edición en 2025, con más de 200 participantes, y este año volverá a formar parte de la programación del festival. La propuesta recupera los caminos de las antiguas caravanas vinculadas a la historia de Pedro Farías, el Maruchito, como parte de una iniciativa que integra deporte, cultura e identidad rionegrina.

“La historia del Maruchito forma parte fundamental de nuestra identidad cultural rionegrina. La presencia del IUPA como institución del arte y la cultura implica habitar el territorio y encontrarse con las comunidades. Celebrar nuestra memoria popular a través de la música, la danza y el deporte es la manera en que elegimos valorar lo que nos une”, remarcó el rector del IUPA, Gerardo Blane

Además de la competencia, la jornada contará con presentaciones de música y danza a cargo de las Escuelas de Arte Popular del IUPA, con la participación de distintas comunidades rionegrinas.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar de la Carrera del Maruchito pueden completar el formulario de inscripción.

Más información en www.iupa.edu.ar.