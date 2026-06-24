El IPAP y el CURZAS impulsan una diplomatura en gestión municipal

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) de la Universidad Nacional del Comahue, firmaron un convenio de cooperación académica que permitirá poner en marcha la Diplomatura en Gestión Estratégica en la Administración del Gobierno Local, una propuesta gratuita destinada a agentes municipales de toda la provincia.

El acuerdo fue suscripto por la presidenta del IPAP, Juana Benítez, y la decana del CURZAS, Adriana Goicochea. Del acto también participaron el intendente de Viedma, Marcos Castro; la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la vicedecana de la institución educativa, Lucrecia Avilés; y la coordinadora académica del instituto, Adriana Chercover.

Durante la firma, Juana Benítez destacó que esta propuesta amplía una experiencia previa exitosa con el Municipio de Viedma: “A través de este convenio, vamos a llevar la diplomatura a todos los municipios de Río Negro mediante nuestro programa ‘IPAP en Red'”

Gracias a nuestra plataforma virtual, “un agente de Ñorquinco hoy tiene las mismas oportunidades de capacitarse que uno de Viedma o Bariloche”.

Asimismo, Benítez remarcó que esta formación complementa la oferta del organismo, como la Tecnicatura en Gobiernos Locales, cuyos proyectos de estudiantes ya se han transformado en ordenanzas en Bariloche y Sierra Grande. “Es una propuesta totalmente gratuita y muy importante para que los agentes sigan creciendo”, concluyó, invitando a los trabajadores y trabajadoras a inscribirse.

Por su parte, la decana Adriana Goicochea puso en valor la articulación entre instituciones públicas: “El CURZAS garantiza el respaldo académico de la propuesta. Toda la programación y el dictado estarán a cargo de docentes del Departamento de Administración Pública, un equipo con amplia trayectoria. El IPAP, por su parte, aporta su red de trabajo consolidada y la plataforma que permitirá llegar a toda la provincia”.

Detalles de la cursada e inscripción

La diplomatura abordará contenidos vinculados a la modernización digital, la innovación en gobiernos locales, el diseño de políticas públicas y la gestión del talento organizacional.

Duración: 4 meses (120 horas totales).

Modalidad: Mixta (40% encuentros virtuales sincrónicos y 60% actividades asincrónicas en el Campus Virtual del IPAP).

Cupos: 50 vacantes disponibles.

Inscripciones: Del 1 al 8 de julio a través del portal web del IPAP.

Inicio de clases: 13 de julio de 2026.