RIMI en Río Negro: más incentivos para invertir, producir y crecer

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El Gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto de promulgación de la ley de adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta que ya está vigente en Río Negro y que permitirá mejorar las condiciones para atraer nuevos proyectos productivos y acompañar a quienes ya invierten, producen y generan empleo en la provincia.

“Significa que Río Negro va a competir para atraer inversiones con más herramientas que antes”, explicó Weretilneck a través de sus redes sociales, al destacar que la ley permite alinear los beneficios nacionales con incentivos provinciales para que invertir y crecer en Río Negro sea más conveniente.

La promulgación cierra el proceso institucional iniciado con el envío del proyecto a la Legislatura y su posterior sanción por unanimidad, consolidando una política orientada a dar previsibilidad, fortalecer la actividad económica y generar más oportunidades para los rionegrinos.

El Gobernador detalló que “las empresas que inviertan en proyectos productivos van a poder acceder a beneficios nacionales, como la devolución anticipada del IVA y ventajas en Ganancias”, pero además contarán con herramientas provinciales como “menos impuestos, exenciones en Ingresos Brutos y Sellos, y facilidades para radicarse y crecer en nuestra provincia”.

La medida está pensada tanto para nuevos inversores como para empresas, pymes, productores, comercios e industrias que ya eligieron Río Negro y necesitan mejores condiciones para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, sostener empleo y seguir creciendo.

“Estamos alineando los incentivos de Nación y Provincia para que invertir en Río Negro sea más conveniente, para generar más empleo, más actividad económica y más oportunidades para los rionegrinos”, sostuvo Weretilneck.

En esa línea, la Provincia busca que cada inversión tenga impacto concreto en el territorio: movimiento para la construcción, trabajo para proveedores locales, nuevos puestos laborales y actividad económica en cada ciudad. “Sabemos que falta, pero estamos construyendo las condiciones para lograr más desarrollo en cada rincón de Río Negro”, concluyó Weretilneck.

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