RIMI en Río Negro: más incentivos para invertir, producir y crecer

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto de promulgación de la ley de adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta que ya está vigente en Río Negro y que permitirá mejorar las condiciones para atraer nuevos proyectos productivos y acompañar a quienes ya invierten, producen y generan empleo en la provincia.

“Significa que Río Negro va a competir para atraer inversiones con más herramientas que antes”, explicó Weretilneck a través de sus redes sociales, al destacar que la ley permite alinear los beneficios nacionales con incentivos provinciales para que invertir y crecer en Río Negro sea más conveniente.

La promulgación cierra el proceso institucional iniciado con el envío del proyecto a la Legislatura y su posterior sanción por unanimidad, consolidando una política orientada a dar previsibilidad, fortalecer la actividad económica y generar más oportunidades para los rionegrinos.

El Gobernador detalló que “las empresas que inviertan en proyectos productivos van a poder acceder a beneficios nacionales, como la devolución anticipada del IVA y ventajas en Ganancias”, pero además contarán con herramientas provinciales como “menos impuestos, exenciones en Ingresos Brutos y Sellos, y facilidades para radicarse y crecer en nuestra provincia”.

La medida está pensada tanto para nuevos inversores como para empresas, pymes, productores, comercios e industrias que ya eligieron Río Negro y necesitan mejores condiciones para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, sostener empleo y seguir creciendo.

“Estamos alineando los incentivos de Nación y Provincia para que invertir en Río Negro sea más conveniente, para generar más empleo, más actividad económica y más oportunidades para los rionegrinos”, sostuvo Weretilneck.

En esa línea, la Provincia busca que cada inversión tenga impacto concreto en el territorio: movimiento para la construcción, trabajo para proveedores locales, nuevos puestos laborales y actividad económica en cada ciudad. “Sabemos que falta, pero estamos construyendo las condiciones para lograr más desarrollo en cada rincón de Río Negro”, concluyó Weretilneck.