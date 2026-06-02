Pilcaniyeu:el municipio adquirió leña para garantizar el Plan Calor 2026

La Municipalidad de Pilcaniyeu, a través de la Secretaría de Acción Social, informó la compra de leña destinada al Plan Calor 2026, con una inversión total de $4.710.500 financiada íntegramente con fondos municipales.

El material ya se encuentra acopiado y preparado para su distribución, que comenzará en los próximos días y alcanzará a las familias incluidas en el programa.

Desde el Municipio destacaron que esta adquisición permite contar con el stock necesario para afrontar la temporada invernal, garantizando el abastecimiento previsto y acompañando a los hogares que más lo necesitan durante los meses de bajas temperaturas.

La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante el gobierno local para brindar asistencia y acompañamiento a las familias de la comunidad durante el invierno.