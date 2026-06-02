Educación vial en las aulas: una jornada interactiva para estudiantes de Sierra Colorada

En el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro, la Municipalidad de Sierra Colorada y la comunidad educativa, se llevó adelante una jornada de Educación Vial destinada a promover la concientización y el aprendizaje sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito y la convivencia responsable en la vía pública.

Las actividades se desarrollaron con propuestas adaptadas a cada nivel educativo, permitiendo que estudiantes de distintas edades participaran activamente de experiencias formativas y recreativas vinculadas a la seguridad vial.

Concientización desde la infancia

Durante el turno tarde, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial visitó las escuelas primarias para trabajar con alumnos y alumnas de 1°, 2° y 3° grado. A través de juegos, dinámicas participativas y charlas didácticas, los más pequeños pudieron incorporar conocimientos básicos sobre señales de tránsito, normas de circulación y conductas seguras para peatones y conductores.

La propuesta permitió abordar estos contenidos de manera cercana y entretenida, fomentando desde temprana edad valores como el respeto, la responsabilidad y el cuidado de la vida.

Tecnología aplicada a la prevención

La jornada también alcanzó a estudiantes de la ESRN N° 82, quienes participaron de talleres interactivos equipados con simuladores de manejo y cascos de realidad virtual.

Mediante estas herramientas tecnológicas, los jóvenes pudieron experimentar en un entorno seguro situaciones vinculadas a la conducción, comprendiendo los riesgos que generan las distracciones, el exceso de velocidad y el incumplimiento de las normas de tránsito.

La experiencia permitió reflexionar sobre la importancia de una conducción responsable y la necesidad de adoptar hábitos seguros para prevenir siniestros viales.

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de este tipo de iniciativas y agradecieron el trabajo coordinado entre la Municipalidad y el Gobierno Provincial, que continúa promoviendo acciones de prevención y educación para construir una sociedad más segura y consciente.