Plan Calor: más de 2000 familias contarán con leña para calefacción

En el marco del encuentro provincial de comisionados y comisionadas de fomento de todo Río Negro, el Gobierno Provincial presentó el Plan Calor Leña 2026, una herramienta que desde hace años garantiza la llegada directa de leña a familias de las zonas más frías de la provincia, mediante un trabajo articulado y anticipado a la temporada invernal.

“Sabemos que para muchas comisiones de fomento el invierno no es solamente una estación: representa un desafío concreto para cientos de familias, que necesitan acompañamiento del Estado para atravesar los meses más duros del año”, expresó el Gobernador Alberto Weretilneck.

“Llegamos al invierno con la leña ya distribuida, repartida, gracias al esfuerzo y la articulación entre los Ministerios de Desarrollo Humano; de Gobierno y Trabajo; de Seguridad y Justicia; las Comisiones de Fomento y los Municipios”, dijo.

Este año el programa alcanzará a 2.241 familias distribuidas en 33 Comisiones de Fomento y la comuna de San Javier. La Provincia prevé distribuir más de 1.456.650 kilos de leña, con entregas estimadas en 650 kilos por hogar. Para ello, el Gobierno Provincial destinará una inversión superior a los $781 millones.

El Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó la definición política del Gobernador Weretilneck de “seguir acompañando a cada rionegrino y rionegrina que hoy no tienen gas natural y cada familia que está en una situación de vulnerabilidad y necesita ayuda del Estado”.

Las entregas comenzarán en las próximas semanas, priorizando las zonas rurales y los sectores más afectados por las bajas temperaturas. El programa contempla la transferencia de fondos mediante Aportes No Reintegrables para garantizar la compra y distribución de leña en cada localidad según sus necesidades específicas.

En ese sentido, Muena explicó que harán “una primera entrega en los últimos días de mayo y los primeros de junio, y la segunda entrega en los últimos días de julio y los primeros de agosto”, y también “tenemos un fondo de emergencia ante cualquier situación que tengamos que salir a acompañar”.

Con el lanzamiento del Plan Calor Leña 2026, el Gobierno de Río Negro ratificó una política pública sostenida en el tiempo como una herramienta central de acompañamiento social y territorial, destinada a mejorar la calidad de vida de miles de familias rionegrinas durante el invierno.