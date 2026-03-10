Proponen declarar Sitio Histórico Provincial al paraje Pilcaniyeu Viejo

Se reingresó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone declarar Sitio Histórico Provincial al paraje Pilcaniyeu Viejo y Monumentos Históricos Provinciales al antiguo edificio del correo (circa 1905) y al galpón de esquila y enfardado de lana (circa 1930) ubicados en el predio del Centro Educativo Rural del lugar.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Martina Valeria Lacour, con el acompañamiento de Ofelia Irene Stupenengo, Juan Martín, María Laura Frei y Juan Sebastián Murillo Ongaro, y vuelve a tratamiento parlamentario tras haber perdido estado parlamentario el proyecto original presentado en 2024.

Según los fundamentos, a comienzos del siglo XX el paraje funcionó como un punto estratégico de servicios y abastecimiento para colonos, pueblos originarios y transportistas que transitaban rutas hacia Nahuel Huapi y Paso Flores, además de integrar el corredor que vinculaba General Roca con San Carlos de Bariloche.

El proyecto plantea que la declaración permitirá incorporar el sitio al régimen de protección previsto por la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de Río Negro, con el objetivo de preservar los vestigios históricos que aún se conservan en el lugar.