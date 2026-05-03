Una postal rionegrina ganó un concurso nacional de fotografía

La fotógrafa rionegrina Luciana Pizzorno resultó ganadora del concurso “El Mar es Uno”, organizado por Parques Nacionales con el objetivo de visibilizar y poner en valor los bienes naturales y culturales del Mar Argentino y sus áreas protegidas marinas.

La imagen premiada en la categoría Cámara se titula “Nado sincronizado” y retrata a tres delfines saltando en perfecta armonía. La fotografía fue tomada en enero de 2025 en Las Grutas, durante una excursión que la autora conoció a través de redes sociales.

Pizzorno contó que, como rionegrina, suele veranear en la localidad y que al enterarse de la excursión pensó: “¡No puede ser que no la haya conocido antes!”. Y agregó que, “tenía muchas ganas de ver a los delfines. De chica los conocí en Mundo Marino, así que para mí era muy novedoso poder verlos en libertad y en su entorno natural”.



Además, la fotógrafa afirmó que le “encanta la foto en movimiento” y esta imagen le fue todo un desafío ya que había mucha gente en la excursión, la luz era muy fuerte y el barco se movía adrede para promover que los delfines se muestren. El esfuerzo valió mucho más de lo que Luciana imaginó en ese momento, porque su retrato resultó ganador de un concurso nacional y gracias a su trabajo se visibiliza el adorado mar rionegrino.

“Amo mi provincia y me encanta que Río Negro esté representando la portada del concurso ‘El Mar es Uno’ de Parques Nacionales”, concluyó.

La fotografía formará parte de una muestra itinerante que recorrerá distintos puntos del país y será difundida en las redes sociales de Parques Nacionales, junto a otras imágenes seleccionadas entre las diez mejores del certamen.