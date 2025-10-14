Pilcaniyeu: Nuevo aporte para la construcción del nuevo playón polideportivo

En el marco de la visita del gobernador Alberto Weretilneck al CER Pilca Viejo, la intendenta Daniela Cornejo recibió un nuevo aporte de 40 millones de pesos destinado a continuar con la construcción del nuevo playón polideportivo municipal.

Este importante acompañamiento del Gobierno Provincial permitirá seguir avanzando con una obra muy esperada por la comunidad, que fortalecerá las actividades deportivas, recreativas y sociales de Pilcaniyeu.

La intendenta agradece al gobernador Alberto Weretilneck y su equipo por el compromiso con el crecimiento y el bienestar de cada vecina y vecino de Pilcaniyeu.