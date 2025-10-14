Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu: Nuevo aporte para la construcción del nuevo playón polideportivo

Ricardo Manrique 7 horas ago

En el marco de la visita del gobernador Alberto Weretilneck al CER Pilca Viejo, la intendenta Daniela Cornejo recibió un nuevo aporte de 40 millones de pesos destinado a continuar con la construcción del nuevo playón polideportivo municipal.

Este importante acompañamiento del Gobierno Provincial permitirá seguir avanzando con una obra muy esperada por la comunidad, que fortalecerá las actividades deportivas, recreativas y sociales de Pilcaniyeu.

La intendenta agradece al gobernador Alberto Weretilneck y su equipo por el compromiso con el crecimiento y el bienestar de cada vecina y vecino de Pilcaniyeu.

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias