Río Negro financió nuevos Puntos Limpios para Valcheta

Durante la celebración del aniversario de Valcheta, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañó al Municipio con la entrega de financiamiento para nuevos Puntos Limpios, como parte del fortalecimiento del programa municipal “Valcheta Consciente”.

Este aporte gestionado implicó una inversión amyor a $12 millones destinada a la adquisición de cinco nuevos contenedores para separación de residuos. La iniciativa busca ampliar la red de puntos de reciclaje ya instalados en la localidad, promoviendo la clasificación de materiales reciclables como plásticos, latas y cartón.

Los nuevos contenedores, diseñados con estructura de chapa lisa y anclados al suelo para resistir las condiciones climáticas locales, incorporan calcos educativos y sistemas de cierre seguro, facilitando la tarea del grupo de recuperadores comunitarios “Las Aves”, quienes se encargan del acopio y la comercialización del material reciclado.

Con estas acciones conjuntas entre la Provincia y el Municipio, se consolida el compromiso por una gestión ambiental local más sustentable, fomentando la economía circular y el hábito ciudadano de separación en origen.