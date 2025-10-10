Provincia

Se propuso una compensación salarial de hasta $200.000 para estatales

Ricardo Manrique 7 horas ago

El Gobierno de Río Negro ofreció hoy a los gremios que nuclean a los trabajadores del Poder Ejecutivo una compensación salarial excepcional de $200.000; $150.000 y $100.000, respectivamente, de acuerdo a las distintas categorías de los empleados.

El ofrecimiento se realizó esta tarde, en el marco de la Mesa de la Función Pública, ante los representantes sindicales de ATE y UPCN.

Los montos de la compensación excepcional ofrecida varían según el agrupamiento del trabajador. Los agentes comprendidos entre la categoría 1 y la 10 recibirán $100.000. Para las categorías de la 11 a la 15, el monto total es de $150.000. Finalmente, para las categorías de la 16 a la 25, la compensación asciende a $200.000.

La medida se extiende al personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.

Dicho monto final se dividirá en dos pagos iguales ($50.000, $75.000 y $100.000, respectivamente) por planilla complementaria. La primera cuota se abonará el 24 de octubre y la segunda, el 26 de noviembre por planilla complementaria.

Esta medida se implementa como un aporte directo al bolsillo de las y los trabajadores, para mitigar el impacto de la coyuntura económica y dar un apoyo financiero extraordinario.

Participaron de la reunión la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra; la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; junto a Mónica Miranda (UPCN) y Leticia La Palma (ATE).

