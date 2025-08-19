Ramos Mexía Regionales

Ramos Mexía avanza en la construcción de viviendas junto al IPPV

Ricardo Manrique 14 horas ago

El Municipio de Ramos Mexía trabaja en los últimos detalles de las viviendas que se construyen a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), con el objetivo de cumplir el sueño de la casa propia para varias familias de la localidad.

El intendente Nelson Quinteros adelantó que, si todo marcha según lo previsto, la inauguración se realizará el próximo 15 de septiembre, en un acto que contará con la presencia del Gobernador y demás autoridades provinciales.

“Estamos muy contentos porque estas viviendas representan una enorme mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos. Es un compromiso cumplido y una apuesta al futuro de nuestra comunidad”, destacó el jefe comunal.

Next Post

Noticia del día Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu realizó la primera entrega de Licencias Nacionales de Conducir

mar Ago 19 , 2025
El pasado miércoles, Pilcaniyeu vivió un hecho histórico con la entrega de la primera tanda de plásticos de Licencias Nacionales de Conducir en la localidad. La jornada contó con la visita del intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, quien junto a nuestra intendenta, Daniela Cornejo, hicieron entrega de los carnets […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias