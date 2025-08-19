Ramos Mexía avanza en la construcción de viviendas junto al IPPV

El Municipio de Ramos Mexía trabaja en los últimos detalles de las viviendas que se construyen a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), con el objetivo de cumplir el sueño de la casa propia para varias familias de la localidad.

El intendente Nelson Quinteros adelantó que, si todo marcha según lo previsto, la inauguración se realizará el próximo 15 de septiembre, en un acto que contará con la presencia del Gobernador y demás autoridades provinciales.

“Estamos muy contentos porque estas viviendas representan una enorme mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos. Es un compromiso cumplido y una apuesta al futuro de nuestra comunidad”, destacó el jefe comunal.