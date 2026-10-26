Jacobacci: la Provincia invertirá $247 millones para llevar gas a 120 familias

La obra de ampliación de la red de gas domiciliario comenzará en los próximos días y será financiada íntegramente con fondos provinciales. El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de 120 hogares de Ingeniero Jacobacci.

El Gobierno de Río Negro anunció que en los próximos días comenzará la obra de ampliación de la red de gas domiciliario en Ingeniero Jacobacci, una intervención que demandará una inversión de 247 millones de pesos y permitirá que 120 familias accedan al servicio.

Según se informó, la ejecución fue dispuesta por el gobernador Alberto Weretilneck y será financiada en su totalidad con fondos provinciales.

La obra responde a una demanda de vecinos que esperaban desde hace años la posibilidad de contar con gas natural en sus hogares, un servicio de especial importancia para las localidades de la Región Sur, donde las bajas temperaturas durante el invierno representan un desafío para las familias.

El acceso al gas domiciliario permite mejorar las condiciones de calefacción y salubridad de las viviendas, además de reducir la dependencia de las garrafas y los gastos asociados a otras alternativas para cocinar y calefaccionar los hogares.

Con esta inversión, la Provincia busca ampliar la infraestructura de servicios básicos en Ingeniero Jacobacci y dar respuesta a una necesidad que alcanza a 120 familias de la localidad.

El inicio de los trabajos está previsto para los próximos días, de acuerdo con el anuncio oficial.