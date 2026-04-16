Pilcaniyeu inició la entrega del Banco de Forraje 2026

La Municipalidad de Pilcaniyeu, a través de la Secretaría de Acción Social, informó que comenzaron los viajes de entrega correspondientes al Banco de Forraje 2026.

Durante la jornada de ayer se realizaron los primeros traslados hacia Paso de los Molles, donde se concretó la asistencia a seis familias de la zona, acompañando a los productores en este período clave.

Estas acciones forman parte de una política sostenida del municipio para fortalecer la producción local y dar respuesta a las necesidades del sector rural, brindando apoyo directo a quienes desarrollan actividades en el territorio.

Desde el Ejecutivo municipal adelantaron que en los próximos días se continuará con el cronograma de entregas en distintos parajes, alcanzando a más familias de la región.