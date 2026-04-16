Los Menucos realizó jornada de concientización contra el acoso callejero

En el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, conmemorada del 7 al 14 de abril, la Comisaría de la Familia y el Área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Los Menucos llevaron adelante una intensa jornada de prevención y sensibilización en distintas instituciones locales y educativas.

Las actividades se desarrollaron en la ESRN N° 58, el CET N° 34, la EEBA N° 24 y el anexo nocturno de la ESRN N° 58, alcanzando a estudiantes y comunidad educativa en general.

El objetivo principal de la propuesta fue visibilizar y erradicar el acoso en espacios públicos y privados de acceso público, reforzando el mensaje de que estas conductas constituyen una forma de violencia que vulnera la integridad y la libertad de las personas.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de reflexión y concientización, promoviendo el respeto, la convivencia y la construcción de entornos más seguros para toda la comunidad.