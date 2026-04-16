Intendentes de la Región Sur avanzan en la definición de ejidos colindantes

En una reunión convocada por el Ente de la Región Sur, intendentes de distintas localidades comenzaron a avanzar en la definición de acuerdos vinculados a los ejidos colindantes.

Durante el encuentro, se destacó que el municipio de Comallo ya cuenta con esta cuestión resuelta, mientras que otras localidades presentan diferentes grados de avance en el proceso.

Asimismo, participaron representantes de la Dirección de Catastro de Río Negro, quienes brindaron asesoramiento técnico clave para el abordaje de la temática.

Como resultado de la reunión, los intendentes firmaron un acta acuerdo para dar continuidad al trabajo conjunto, en articulación con los Concejos Deliberantes de cada localidad, que serán los encargados de avanzar en la definición de los ejidos dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Este proceso contará además con el acompañamiento del equipo técnico del área de planificación del Ente de Desarrollo de la Región Sur, consolidando una tarea coordinada que busca ordenar el territorio y fortalecer la gestión municipal en toda la región.