El rionegrino Santiago Arroyo va por el oro en los Juegos Suramericanos en Rosario

En otra jornada a estadio lleno en Newell´s, Argentina derrotó a Perú 3-0, con parciales de 25-18, 25-14 y 31-29, y es finalista de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario. Este viernes, desde las 19, la definición contra Chile.

La Selección construyó el triunfo con una gran tarea en bloqueo, vía por la que anotó 17 puntos. En este fundamento se destacó Klaczynski con 5 puntos por esa vía. En tanto, Gómez entró en gran nivel y resultó el máximo anotador de partido con 16 puntos. Argentina dominó con facilidad los dos primeros parciales y aunque Perú creció en el tercero, finalmente los dirigidos por Javier Farina pudieron resolver el triunfo 3-0 tras un ace del propio Gómez.

Argentina llega invicta a la final de los Juegos Suramericanos, al igual que Chile, que este jueves venció a Colombia por 3-0 en su semifinal. En el duelo por el 5° y 6° puesto, Paraguay se quedó con la victoria contra Bolivar, también 3-0.

Argentina: Cejas (2), Ramos (3), Ojuez (5), Maciel (8), Guidi (2), Klaczynski (9), Arroyo (L). Ingresaron: D´Aversa (-), Gómez (16), Flores (-), Pavón (4), Debonis (10).