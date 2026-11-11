Pilcaniyeu entregó 14 tarjetas del programa provincial Río Negro Presente Salud

La entrega se realizó en el edificio municipal, con la participación de la intendenta Daniela Cornejo, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, y el delegado de la Zona Andina, Maxi Iglesias. La herramienta busca facilitar el acceso a medicamentos a vecinos de la localidad.

Durante la jornada de ayer, se realizó en el Municipio de Pilcaniyeu la entrega de 14 tarjetas del programa provincial Río Negro Presente Salud, destinadas a vecinos de la localidad.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Daniela Cornejo, quien recibió al ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, y al delegado de la Zona Andina, Maxi Iglesias.

La tarjeta constituye una herramienta de acompañamiento para facilitar el acceso a medicamentos y contribuir al cuidado de la salud de las personas que más lo necesitan.

Desde el Municipio destacaron la importancia de esta política pública y el trabajo articulado con el Gobierno de Río Negro para acercar este beneficio a la comunidad.

Asimismo, agradecieron la visita de las autoridades provinciales y el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck en la implementación del programa.