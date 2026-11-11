Pilcaniyeu entregó 14 tarjetas del programa provincial Río Negro Presente Salud

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La entrega se realizó en el edificio municipal, con la participación de la intendenta Daniela Cornejo, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, y el delegado de la Zona Andina, Maxi Iglesias. La herramienta busca facilitar el acceso a medicamentos a vecinos de la localidad.

Durante la jornada de ayer, se realizó en el Municipio de Pilcaniyeu la entrega de 14 tarjetas del programa provincial Río Negro Presente Salud, destinadas a vecinos de la localidad.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Daniela Cornejo, quien recibió al ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, y al delegado de la Zona Andina, Maxi Iglesias.

La tarjeta constituye una herramienta de acompañamiento para facilitar el acceso a medicamentos y contribuir al cuidado de la salud de las personas que más lo necesitan.

Desde el Municipio destacaron la importancia de esta política pública y el trabajo articulado con el Gobierno de Río Negro para acercar este beneficio a la comunidad.

Asimismo, agradecieron la visita de las autoridades provinciales y el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck en la implementación del programa.

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