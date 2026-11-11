El Hospital de Valcheta avanza en la preparación tecnológica para implementar la Historia de Salud Integrada

El Ministerio de Salud realizó trabajos de renovación y adecuación de la infraestructura informática del establecimiento. También se relevaron las condiciones de conectividad y equipamiento de los puestos sanitarios de Aguada Cecilio y Nahuel Niyeu.

El Hospital de Valcheta avanza en la preparación de su infraestructura tecnológica para acompañar la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta digital que busca integrar la información sanitaria y facilitar el seguimiento de cada paciente.

En ese marco, un equipo de la Subsecretaría de Infraestructura y Seguridad del Ministerio de Salud de Río Negro realizó diferentes trabajos de readecuación tecnológica en el establecimiento.

Las tareas incluyeron la instalación de un nuevo rack en el centro de datos, el recambio de tres switches y la renovación del cableado en consultorios, Guardia, Enfermería y distintas áreas del hospital.

Además, se llevó adelante la configuración e instalación de puntos de acceso Wi-Fi, que permitirán contar con cobertura inalámbrica en todo el edificio.

Relevamiento en puestos sanitarios rurales

Durante la recorrida, la comisión también visitó los puestos sanitarios de Aguada Cecilio y Nahuel Niyeu, donde realizó relevamientos de infraestructura, equipamiento informático y conectividad.

El objetivo fue conocer las condiciones actuales de funcionamiento e identificar las necesidades tecnológicas de estos espacios de atención sanitaria.

La adecuación de la infraestructura de red constituye un paso fundamental para avanzar en la incorporación de herramientas digitales que permitan integrar la información de salud y acompañar de manera más eficiente la atención de cada paciente.