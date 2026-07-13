Pilcaniyeu: encuentro con artesanas y artesanos de la localidad

El Centro de Artesanos de Pilcaniyeu fue escenario de un encuentro destinado a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre quienes mantienen vivas las tradiciones artesanales de la región.

La actividad estuvo encabezada por Roxana Amarilla, especialista en Artesanías Tradicionales y Patrimonio Cultural, junto a la directora del Mercado Artesanal de Río Negro, Luciana Weretilneck.

Durante la jornada participaron tejedoras de Pilcaniyeu y de localidades cercanas, además del reconocido artesano soguero Pepe Cornejo, quienes compartieron técnicas, saberes y experiencias vinculadas al trabajo artesanal.

El encuentro contó también con la presencia de la intendenta Daniela Cornejo, quien acompañó la actividad y entregó un presente a Roxana Amarilla en reconocimiento por su visita y por el aporte realizado al compartir sus conocimientos con las artesanas y artesanos de la comunidad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de intercambio y capacitación, que contribuyen a preservar el patrimonio cultural, fortalecer los oficios tradicionales y acompañar el desarrollo de los artesanos locales.