El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la Intendenta Daniela Cornejo y a la comunidad de Pilcaniyeu en la firma del convenio para ampliar y refaccionar la Escuela Primaria 269 y el Jardín de Infantes. Con una inversión provincial de más de $807 millones, la obra dará respuesta a un anhelo de muchos años de las familias de la localidad y permitirá que las nuevas generaciones crezcan y aprendan en mejores condiciones.

Durante la jornada, el Gobernador también hizo entrega de cuatro escrituras de viviendas y destacó los trabajos de ampliación de la red de gas natural, que permitirán que otras 45 familias accedan a este servicio esencial.

Con respecto a la institución educativa, la obra contempla una inversión provincial de $807.882.687 y comprende la ampliación del comedor y los sanitarios, además de la construcción de dos nuevas salas para el jardín de infantes. Se trata de una intervención fundamental para acompañar el crecimiento de una institución que transita el camino hacia su centenario.

“Era una obra muy esperada, la escuela cumplió 95 años y estábamos con el anhelo de poder refaccionarla”, expresó la Intendenta Cornejo, quien destacó especialmente la importancia de contar con un comedor propio. “Era necesario para no tener que seguir usando un aula, también para que el sector de servicio tenga su espacio propio. Era un lugar que necesitábamos para los chicos y su seguridad”, señaló.

Por su parte, Weretilneck resaltó el impacto de la obra en la comunidad educativa y sostuvo que “es sumamente importante tanto para mejorar las condiciones en las que los docentes dan clase como para que los niños tengan un mejor lugar para aprender”.

Asimismo, el Gobernador remarcó el desafío que representa para la Provincia sostener y mejorar la infraestructura educativa: “El desafío que tiene Río Negro es muy grande en el sentido de mantener en condiciones las escuelas, ampliarlas y tener edificios nuevos”.

Durante la jornada, el mandatario provincial también destacó los avances de la obra de ampliación de la red de gas que se lleva adelante en Pilcaniyeu, en el marco del plan Gas Rionegrino.

La intervención permitirá que 45 familias de la localidad accedan al servicio, con una inversión de $54.000.000, mejorando las condiciones de vida de los vecinos y ampliando el acceso a un servicio esencial.