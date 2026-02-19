Jacobacci incorpora productos de sanidad animal para productores rurales

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci informa que, a partir del mes de febrero, se incorporan productos de sanidad animal al Banco Rotatorio, destinados a productores de la zona rural.

Esta medida tiene como objetivo acompañar y fortalecer el trabajo de los productores rurales de la comunidad, facilitando el acceso a insumos esenciales para el cuidado del ganado.

Requisitos:

Fotocopia de DNI

RENSPA

Stock actualizado

Libre de deuda

Las personas interesadas deberán presentarse en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ubicada en la intersección de calles Hansen Seller y Julio A. Roca, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 horas.