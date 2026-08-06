Pilcaniyeu avanza con el mantenimiento de calles de ripio

La Municipalidad de Pilcaniyeu continúa desarrollando tareas de mantenimiento en distintas calles de ripio de la localidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación tras las últimas nevadas y el posterior deshielo.

Durante la semana, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de relleno y acondicionamiento en los sectores más afectados por las condiciones climáticas, recuperando la transitabilidad y brindando mayor seguridad para vecinos y vecinas.

Desde el Municipio informaron que las tareas continuarán de manera progresiva en diferentes sectores de la localidad, de acuerdo con las necesidades que se vayan detectando, como parte del plan permanente de mantenimiento de la infraestructura vial urbana.