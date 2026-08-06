Nuevo paso para que comisiones de fomento puedan cobrar tasas por servicios

El proyecto de ley que establece un Régimen de Tasas Retributivas para las 35 comisiones de fomento de Río Negro obtuvo dictamen favorable en la Legislatura provincial, dando un nuevo paso para dotarlas de una herramienta que permita mejorar la prestación de servicios públicos.

La iniciativa establece un marco común para todas las comisiones de fomento, pero contempla la posibilidad de que cada una adapte su aplicación de acuerdo con su realidad y necesidades. El régimen prevé dos tipos de tasas: por servicios generales y por actividad comercial, industrial y/o de servicios.

“Hoy, los servicios los prestan los comisionados lo hacen a partir del único ingreso que tienen, que es la coparticipación”, explicó la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid.

Almonacid señaló que el proyecto diferencia la prestación de servicios generales a los pobladores y aquellas actividades económicas que generan un desarrollo comercial: “No quiere decir que todas vayan a generar las mismas tasas, porque tenemos distintas realidades, como cuando hablamos de una empresa que realiza rafting o pesca, por ejemplo, y que puede cobrar sus servicios en dólares. No estamos buscando gravar la actividad, sino el servicio que implica para la Comisión sostener esa propuesta”.

El proyecto establece que los montos podrán variar de acuerdo con el tipo de actividad, con una escala que va desde el equivalente a tres módulos de un litro de nafta hasta 40, según la actividad comercial o de servicios alcanzada.

Los recursos obtenidos tendrán como destino el mantenimiento de los servicios públicos, la limpieza y la recolección de residuos y el mejoramiento del espacio público y los caminos.

“Venimos trabajando también en diferentes necesidades de las comisiones de fomento, que tienen que ver con la modernización, como la bancarización y un sistema para la automatización de las rendiciones, tanto de la coparticipación como de las tasas”, agregó Almonacid.

La Legislatura de Río Negro sesionará este jueves para continuar con el tratamiento del proyecto.