Sierra Colorada compró todos los regalos del Día de las Infancias en comercios locales

La Municipalidad de Sierra Colorada continúa con los preparativos para celebrar el Día de las Infancias y, por un año más, reafirmó su compromiso con el desarrollo económico de la localidad al adquirir el 100% de los juguetes y regalos en comercios locales.

La iniciativa busca que la inversión destinada a la celebración permanezca en la comunidad, fortaleciendo la actividad comercial y acompañando a los emprendedores y familias que viven del comercio.

La intendenta Marta Ignacio destacó la importancia de esta decisión y expresó: “Sumar valor a nuestra economía local es también construir un futuro mejor para las niñas y niños de nuestra comunidad. Cada compra se queda en casa y fortalece lo nuestro.”

Asimismo, señaló que el Municipio, junto a distintas instituciones de la localidad, continúa trabajando en la organización de una jornada especial para agasajar a los niños y niñas de Sierra Colorada.

Con esta medida, el Gobierno municipal no solo avanza en los preparativos de una de las celebraciones más esperadas del año, sino que también impulsa el consumo local, generando un impacto positivo en la economía de la comunidad.