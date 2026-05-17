Pilcaniyeu: aporte para avanzar con el playón del Polideportivo

El Gobernador Alberto Weretilneck entregó un nuevo aporte de $20 millones a la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, destinado a garantizar la continuidad de la obra del playón del Polideportivo Municipal, un espacio que sumará infraestructura deportiva y recreativa para la comunidad.

La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales en el marco del programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia”, cuenta con una inversión provincial que supera los $378 millones. Además de fortalecer la infraestructura local, esta inversión permite garantizar puestos de trabajo y genera un nuevo impacto económico en la región a partir de la continuidad de la obra pública.

En este sentido, el nuevo espacio contará con dos canchas de pádel, un playón equipado para fútbol, básquet y vóley, con áreas de servicio, iluminación y accesos. En esta etapa, los fondos provinciales serán destinados a la ejecución de cordón cuneta y veredas, obras necesarias para continuar con el desarrollo integral del predio.

Tras el encuentro, la Intendenta destacó la importancia de seguir avanzando con una obra muy esperada por las y los vecinos. “Este playón representa una gran oportunidad para que chicos, jóvenes y familias tengan un lugar de encuentro, deporte y recreación”, señaló.

Además, Cornejo agradeció el respaldo del Gobierno Provincial y remarcó que “el acompañamiento de la Provincia es fundamental para que localidades como la nuestra puedan concretar obras que mejoran la calidad de vida de la comunidad”.