Pilcaniyeu avanza en salud, deporte e inclusión

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta, Daniela Cornejo, encabezaron el acto de entrega de tarjetas del programa RN Presente Salud en Pilcaniyeu, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos. La Provincia también otorgó un aporte de $40 millones para construir un predio deportivo y firmó un convenio con el Municipio para crear el Club de Día destinado al esparcimiento de personas mayores.

Gracias al trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura junto al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, el Gobierno Provincial entregó 15 tarjetas del “Río Negro Presente Salud”, las que garantizan el acceso a medicamentos gratuitos para personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que son atendidas en el sistema de salud y sin cobertura médica.

Con esta herramienta, las y los beneficiarios pueden adquirir sus remedios en farmacias locales, lo que también representa una dinamización en las economías locales.

El Gobernador Weretilneck valoró el avance del programa RN Presente Salud en la provincial, el cual optimiza la labor del Gobierno Provincial y del personal de salud, facilitándole el acceso a los medicamentos a quienes los requieren, y recordó la importancia de llevar adelante una vida saludable.

A través del programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia”, el Gobierno rionegrino entregó al Municipio de Pilcaniyeu un aporte de $40 millones, que será destinado a la construcción de un predio deportivo con dos canchas de paddle, un playón polideportivo para cancha de fútbol, básquet y vóley.

Este proyecto, representa una inversión en infraestructura, salud e integración para el bienestar de la comunidad, teniendo en cuenta que el deporte es una herramienta valiosa que fomenta valores como la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo y aporta a un estilo de vida saludable.

La Intendenta Cornejo agradeció al Gobierno Provincial por el apoyo y el acompañamiento a través de la tarjeta RN Presente Salud, como también con el aporte para el playón y el convenio para el Club de Día, “un espacio para que nuestros adultos mayores lo disfruten como quieran hacerlo”.

Acompañaron el acto el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Secretario de Salud, Leonardo Gil; el Subsecretario de Municipios, Nestor Ayuelef; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; la Comisionada de Paso Flores, Julia Marinao, junto a demás autoridades provinciales y locales.