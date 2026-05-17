Subí tu CV a la base de datos provincial y conseguí tu próximo empleo

Quienes se encuentren en búsqueda laboral pueden cargar su currículum vitae de manera rápida, simple y gratuita a través de la web de Trabajo, una herramienta pensada para conectar trabajadores con oportunidades reales de empleo en distintos puntos de la provincia.

A través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, las personas pueden registrar su experiencia, formación y perfil laboral para incorporarse a una base de datos utilizada en búsquedas impulsadas junto a empresas, organismos e instituciones.

Carga tu CV en el siguiente link: www.trabajo.rionegro.gov.ar

Una vez completada la inscripción, el equipo puede contactar a postulantes cuando surjan vacantes acordes a su perfil, oficio o experiencia laboral.

Además de facilitar el vínculo entre quienes buscan empleo y quienes necesitan incorporar personal, el SER ofrece orientación laboral, acceso a capacitaciones y herramientas para fortalecer las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

La iniciativa también impulsa el primer empleo para jóvenes, acompaña a personas desempleadas o con trabajos temporales y promueve la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación.

El sistema articula acciones junto a oficinas de empleo municipales, cámaras empresariales, sindicatos y agencias territoriales de empleo, generando propuestas de formación vinculadas a las necesidades reales del mercado laboral rionegrino.

Actualmente, el SER cuenta con una Red Provincial de Referentes Municipales de Empleo y 18 delegaciones de la Secretaría de Trabajo distribuidas en toda la provincia, y trabaja de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), municipios, sindicatos y sectores vinculados a nuevos proyectos energéticos y productivos que se desarrollan en Río Negro.