Personas Jurídicas atenderá a instituciones en Maquinchao

Con el objetivo de seguir asesorando y brindando atención personalizada a referentes de instituciones y organizaciones civiles, la Inspección General de Personas Jurídicas llegará el próximo martes 14 de octubre a Maquinchao.

Esta iniciativa, que forma parte del cronograma de visitas a distintas localidades del territorio rionegrino, tiene como finalidad acompañar a las instituciones regionales para que puedan potenciar las labores que llevan adelante.

En esta oportunidad, la atención tendrá lugar en la Municipalidad de la localidad de la Región Sur, ubicada en Av. Independencia 786, donde los referentes del organismo provincial atenderán a partir de las 10.

De esta manera, la Inspección General de Personas Jurídicas continúa acompañando y brindando su apoyo a las instituciones que cumplen un rol fundamental en distintos puntos del territorio, brindando servicios a la comunidad y atendiendo las problemáticas de las y los vecinos de cada lugar.