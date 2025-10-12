“Los Consejos Escolares son representantes del Ministerio en el territorio”

La Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos destacó el rol de cada uno de los 15 Consejos Escolares que día a día cumplen una misión fundamental para el sistema educativo de Río Negro. Lo hizo en el marco de la entrega de 15 vehículos que el Gobierno provincial entregó a todos los coordinadores y coordinadoras de los Consejos.

“Los Consejos Escolares son los representantes del Ministerio en cada territorio”, señaló la Ministra quien junto al Gobernador Alberto Weretilneck y distintas autoridades, compartió la entrega con las y los representantes de los Consejos Escolares.

Yamila Alí es la Coordinadora del Consejo Escolar Los Menucos y comentó: “El Consejo Escolar tiene muchas distancias a recorrer así que tener este vehículo para formar parte del trabajo diario que uno hace dentro de lo escolar y lo diario en la jurisdicción es un recurso muy importante, estamos muy contentos de recibirlo así que muy agradecida”.

Alí agregó que en su jurisdicción cuentan con 42 escuelas “donde las distancias son bastante grandes, enormes, tenemos mucho ripio, plena meseta de Somuncurá, entonces disponer de estos vehículos nos va a permitir poder llegar más rápido y dar respuestas inmediatas a todas las necesidades de las escuelas”.

La Coordinadora Beatriz Constantinidis se mostró muy emocionada al recibir la camioneta 0km que se fue para cumplir funciones en el Consejo Escolar de Cipolletti.

“Una emoción enorme, simplemente algo tan necesario para la sociedad, no solamente para la educación sino ver tantas ambulancias y la gran cantidad para toda la provincia. Cipolletti tiene un sector muy grande, una ciudad con muchos edificios escolares, muchas trayectorias y recorridos que hay que hacer y tan necesarios”, comentó.

Otro lugar de la provincia con un amplio territorio es la Zona Andina y en ese sentido, el Coordinador del Consejo Escolar de Bariloche, Santiago Velázquez, manifestó: “Nosotros tenemos una geografía muy complicada en la zona y los vehículos a veces sufren demasiado deterioro con el tránsito diario y hacía mucho tiempo que no recibíamos un vehículo de esta naturaleza”

Por su parte, Marcelo Saggina, Coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, agradeció la inversión del Gobierno Provincial: “Les vamos a dar el mejor uso para que todos los estudiantes, todas las escuelas tengan el mejor de los servicios”.

“Para nosotros es una ayuda muy grande porque con esto podemos llegar a todas las escuelas en zona rural, esto nos facilita mucho la llegada para estar en cada lugar que nos necesitan”, finalizó.